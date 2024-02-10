США знищили надводні дрони і ракети хуситів

Сили США завдали чергових ударів по військових об’єктах єменських повстанців-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у командуванні, сили США вдарили по двох мобільних безпілотних надводних кораблях, чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах і одній мобільній крилатій ракеті наземного базування, які були готові атакувати кораблі у Червоному морі.

"CENTCOM виявили ці ракети і БПЛА в підконтрольних хуситам районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США і торговим суднам в регіоні", – йдеться у повідомленні.

У командуванні підкреслили, що ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими і надійнішими для кораблів ВМС США і торгових суден.

Нагадаємо, минулими вихідними США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.