США знищили надводні дрони і ракети хуситів
Сили США завдали чергових ударів по військових об’єктах єменських повстанців-хуситів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
Як зазначили у командуванні, сили США вдарили по двох мобільних безпілотних надводних кораблях, чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах і одній мобільній крилатій ракеті наземного базування, які були готові атакувати кораблі у Червоному морі.
"CENTCOM виявили ці ракети і БПЛА в підконтрольних хуситам районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям ВМС США і торговим суднам в регіоні", – йдеться у повідомленні.
У командуванні підкреслили, що ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими і надійнішими для кораблів ВМС США і торгових суден.
Нагадаємо, минулими вихідними США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені.
ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.