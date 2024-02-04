США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені

США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у ЄменіСполучені Штати і Британія завдали ударів по 30 цілях бойовиків-хуситів, які діють з території Ємену.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

В суботу США і Британія за підтримки ще кількох союзників – Канади, Данії, Нідерландів, Австралії, Нової Зеландії і Бахрейну – завдали ударів з літаків та установок, розміщених на кораблях, по більш як 30 цілях у 13 різних місцях.

"Цілями стали місця, де хусити глибоко під землею розмістили склади зброї, ракетні системи, системи ППО і радари", – йдеться у їхній спільній заяві.

Ці удари розглядають як частину обіцяної США відповіді Ірану за загибель трьох своїх військових і поранення ще 40 внаслідок атаки з використанням безпілотників.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

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