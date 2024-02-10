Сійярто у США подарували уламок російського танка, знищеного у боях за Київ

Керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" (HUCUS) Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто фрагмент російського танка, який був знищений у боях за Київ.

Про це повідомляє Укрінформ, пише "Європейська правда".

Це відбулось під час Європейської конференції в Гарвардському університеті, що у штаті Массачусетс. В ній брали участь європейські дипломати та посадовці, студенти і науковці зі США та Євросоюзу.

Укрінформ

У межах конференції, що проходить 9-10 лютого, відбуваються панельні дискусії, присвячені політиці ЄС, глобальним економічним проблемам та викликам, ситуації на енергетичних ринках, а також російській війні проти України.

"Це зроблено в Росії, а спалено й перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам’ятайте уроки історії і те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року", – сказав Прокопенко, передаючи сувенір Сійярто.

Сам Сійярто раніше заявив, що вважає несправедливими, що на угорську владу навішують ярлик "друзів Путіна", хоча насправді вона просто порушує "стратегічні питання".