Сийярто в США подарили обломок российского танка, уничтоженного в боях за Киев
Суббота, 10 февраля 2024, 16:02
Руководитель американского фонда "Центр помощи Украине в США" (HUCUS) Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто фрагмент российского танка, который был уничтожен в боях за Киев.
Об этом сообщает Укринформ, пишет "Европейская правда".
Это произошло во время Европейской конференции в Гарвардском университете, что в штате Массачусетс. В ней принимали участие европейские дипломаты и чиновники, студенты и ученые из США и Евросоюза.
В рамках конференции, которая проходит 9-10 февраля, проходят панельные дискуссии, посвященные политике ЕС, глобальным экономическим проблемам и вызовам, ситуации на энергетических рынках, а также российской войне против Украины.
"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок с ключами от своего дома, чтобы не забыть, что такое российский террор. Пожалуйста, помните уроки истории и то, что несли советские танки на улицах Будапешта 1956 года", – сказал Прокопенко, передавая сувенир Сийярто.
Сам Сийярто ранее заявил, что считает несправедливыми, что на венгерскую власть навешивают ярлык "друзей Путина", хотя на самом деле она просто нарушает "стратегические вопросы".