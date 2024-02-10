Сийярто в США подарили обломок российского танка, уничтоженного в боях за Киев

Руководитель американского фонда "Центр помощи Украине в США" (HUCUS) Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто фрагмент российского танка, который был уничтожен в боях за Киев.

Об этом сообщает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Это произошло во время Европейской конференции в Гарвардском университете, что в штате Массачусетс. В ней принимали участие европейские дипломаты и чиновники, студенты и ученые из США и Евросоюза.

Укринформ

В рамках конференции, которая проходит 9-10 февраля, проходят панельные дискуссии, посвященные политике ЕС, глобальным экономическим проблемам и вызовам, ситуации на энергетических рынках, а также российской войне против Украины.

"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок с ключами от своего дома, чтобы не забыть, что такое российский террор. Пожалуйста, помните уроки истории и то, что несли советские танки на улицах Будапешта 1956 года", – сказал Прокопенко, передавая сувенир Сийярто.

Сам Сийярто ранее заявил, что считает несправедливыми, что на венгерскую власть навешивают ярлык "друзей Путина", хотя на самом деле она просто нарушает "стратегические вопросы".