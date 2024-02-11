Глава МЗС Британії відмовляє Ізраїль від операції у місті Рафах

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловився проти запланованої армією Ізраїлю операції у місті Рафах на півдні сектора Гази.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що "глибоко стурбований" перспективою наступу на Рафах, оскільки більше половини населення Гази знайшли притулок у цьому районі.

"Пріоритетом має бути негайна пауза в бойових діях для доставки допомоги та визволення заручників, а потім прогрес у досягненні стійкого, постійного припинення вогню", – додав британський міністр.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на Рахаф.