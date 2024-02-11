Глава МИД Британии отговаривает Израиль от операции в городе Рафах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался против запланированной армией Израиля операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что "глубоко обеспокоен" перспективой наступления на Рафах, поскольку более половины населения Газы нашли убежище в этом районе.

"Приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем прогресс в достижении устойчивого, постоянного прекращения огня", – добавил британский министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах.