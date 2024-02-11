Сунак назвав "смішними" виправдання Путіна в інтерв’ю Карлсону щодо вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав "смішними" аргументи президента РФ Владіміра Путіна, якими він намагався виправдати своє вторгнення в Україну під час інтерв’ю Такеру Карлсону.

Заяву британського прем’єра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Під час інтерв’ю з Карлсоном російський диктатор вкотре повторив, що розв’язав війну проти України нібито для захисту російськомовних і для того, щоб країна не становила загрози для Росії шляхом вступу до НАТО.

Прем'єра запитали, як він ставиться до висловлювань Путіна, який звинувачує у війні США, Велику Британію і НАТО.

"Це смішно", – сказав Сунак.

"Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Велика Британія з самого початку твердо стояла на боці України", – сказав глава британського уряду.

За його словами, не можна дозволити, щоб агресивна поведінка залишалась неконтрольованою.

Сунак підкреслив, що Британія продовжить підтримувати Україну "скільки буде потрібно".

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.