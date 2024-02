Глава МЗС Польщі: Шокує, що параноїдальні виправдання Путіна поширює журналіст США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив незадоволення інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона, яке той узяв у російського президента Владіміра Путіна.

Про це Сікорський написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Він відзначив, що російський диктатор Владімір Путін вже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 1 вересня 1939 року, у розв'язанні Другої світової війни.

Також, за словами Сікорського, світ уже звик до "параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

Однак тепер "шокує те, що цього разу їх поширює американський журналіст", констатував Сікорський.

It's not the first time the Russian dictator V. Putin blames 🇵🇱, invaded by the USSR on 17.09.1939, for the outbreak of the #WWII.

We are used to paranoid justifications for Russia's invasion of 🇺🇦 in 2022.

What’s shocking is that this time they are enabled by an 🇺🇸 journalist.