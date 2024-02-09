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Глава МЗС Польщі: Шокує, що параноїдальні виправдання Путіна поширює журналіст США

П'ятниця, 9 лютого 2024, 17:08

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив незадоволення інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона, яке той узяв у російського президента Владіміра Путіна. 

Про це Сікорський написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Він відзначив, що російський диктатор Владімір Путін вже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 1 вересня 1939 року, у розв'язанні Другої світової війни.

Також, за словами Сікорського, світ уже звик до "параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

Однак тепер "шокує те, що цього разу їх поширює американський журналіст", констатував Сікорський.

В Єврокомісії прокоментували інтерв'ю російського диктатора Владіміра Путіна Карлсону, зазначивши, що у ньому були повторені старі брехня, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

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