ЄС про інтерв'ю Путіна Карлсону: Нічого нового

В Єврокомісії прокоментували інтерв'ю російського диктатора Владіміра Путіна скандальному американському ексведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

Про це на брифінгу сказала речниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не побачили нічого нового в інтерв'ю Путіна. Він повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції, а також продемонстрував дуже вороже ставлення до Заходу, що не є чимось новим", – зазначила вона.

Речниця Єврокомісії висловила жаль, що президенту РФ фактично надали платформу для маніпуляцій та поширення пропаганди, підкріпивши її добре відомою брехнею про Україну.

"Це небезпечна брехня, оскільки він використовував її як так зване пояснення для незаконної та неспровокованої загарбницької війни РФ проти України, мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, злочинів та звірств, скоєних проти українського народу Росією", – пояснила Массралі.

Вона додала, що Путін також вкотре продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та значних кроках назустріч миру, коли заявляє, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця.

"Якщо він дійсно хоче боротися за інтереси своєї країни та російського народу, він має почати з того, щоб негайно та без всяких умов вивести свої війська та техніку з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, та подбати про величезні проблеми, з якими кожного дня стикається російське суспільство", – резюмувала речниця Єврокомісії.

У своєму інтерв'ю президент Росії заявив, що РФ "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

У цьому ж інтерв’ю Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

Раніше в Єврокомісії висловились щодо закликів запровадити санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним, наголосивши, що запровадження санкцій – це внутрішній процес країн-членів.

Перед цим депутат Європарламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.