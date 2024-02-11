Сунак назвал "смешными" оправдания Путина в интервью Карлсону о вторжении в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "смешными" аргументы президента РФ Владимира Путина, которыми он пытался оправдать свое вторжение в Украину во время интервью Такеру Карлсону.

Заявление британского премьера приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Во время интервью с Карлсоном российский диктатор в очередной раз повторил, что развязал войну против Украины якобы для защиты русскоязычных и для того, чтобы страна не представляла угрозы для России путем вступления в НАТО.

Премьера спросили, как он относится к высказываниям Путина, который обвиняет в войне США, Великобританию и НАТО.

"Это смешно", – сказал Сунак.

"Россия осуществила незаконное, неспровоцированное вторжение в Украину. Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо стояла на стороне Украины", – сказал глава британского правительства.

По его словам, нельзя позволить, чтобы агрессивное поведение оставалось неконтролируемым.

Сунак подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать Украину "сколько потребуется".

В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.