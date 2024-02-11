В Естонії не вірять заявам Путіна про відсутність планів нападати на країни НАТО

Естонія має намір продовжувати будівництво лінії оборони на кордоні з Росією попри твердження президента РФ Владіміра Путіна про те, що він не збирається нападати на Польщу або країни Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю dpa, яке наводить Tagesschau.

Певкур застеріг від віри у заспокійливі заяви Путіна, нагадавши, що кремлівський диктатор за кілька днів до вторгнення в Україну категорично заперечував такі плани.

"Ми не будемо змінювати наші плани тільки тому, що Путін дав інтерв'ю журналісту. Ви вірите Володимиру Путіну після того, що він сказав і як він поводився протягом багатьох років?", – сказав він.

Міністр зазначив, що Естонія підвищує свою готовність "і це те, що повинен робити кожен".

У нещодавньому інтерв’ю Такеру Карлсону Путін заявив, що не розглядає варіанту нападу на Польщу чи країни Балтії, оскільки вони "його не цікавлять".

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.