В Эстонии не верят заявлениям Путина об отсутствии планов нападать на страны НАТО

Эстония намерена продолжать строительство линии обороны на границе с Россией, несмотря на утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что он не собирается нападать на Польшу или страны Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью dpa, которое приводит Tagesschau.

Певкур предостерег от веры в успокаивающие заявления Путина, напомнив, что кремлевский диктатор за несколько дней до вторжения в Украину категорически отрицал такие планы.

"Мы не будем менять наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Вы верите Владимиру Путину после того, что он сказал и как он вел себя в течение многих лет?", – сказал он.

Министр отметил, что Эстония повышает свою готовность "и это то, что должен делать каждый".

В недавнем интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что не рассматривает вариант нападения на Польшу или страны Балтии, поскольку они "его не интересуют".

В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.