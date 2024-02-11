У Грузії близько сотні родин евакуйовані зі своїх домівок через загрозу зсувів

Близько сотні родин з різних грузинських селищ вимушено залишаються за межами своїх домівок через загрозу зсувів у цих районах.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Майже сотня родин досі очікує висновку геологів із зони, де високий ризик зсувів, щодо того, чи безпечно їм повертатися додому. На початку кількість евакуйованих родин сягала 190.

Групи фахівців працюють у дев’яти муніципалітетах, які після тривалих інтенсивних опадів оголосили зоною високого ризику зсувів грунту і селей.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 лютого внаслідок зсуву у селі Неергеті Багтатського муніципалітету, що на заході Грузії, загинули дев’ять осіб. Ще двоє людей загинули у горах в Аджарії.

На початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.