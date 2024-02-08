В Грузії виявили тіла дев'ятьох жертв зсуву ґрунту

Рятувальники виявили тіло вже дев'ятої жертви зсуву ґрунту в селі Нергееті Багдатського муніципалітету на заході Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказа".

За інформацією МВС Грузії, виявлено тіла всіх місцевих жителів, яких вважали зниклими безвісти. Серед загиблих – троє дітей.

У Національному агентстві з охорони навколишнього середовища заявили, що активізація зсувного процесу здебільшого пов'язана з рясними опадами, що випали 5-7 лютого.

За інформацією відомства, висота зриву плато становила 30 метрів, ширина зсуву у верхній частині – 20-25 метрів, у нижній частині – 90-100 метрів. Орієнтовний обсяг зсувної маси, що увійшла в динаміку, становить 150 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, зсув стався у ніч з 6 на 7 лютого у селі Неергеті Багтатського муніципалітету, що на заході Грузії. Спершу повідомляли про чотирьох загиблих, потім – про вісьмох.

На початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.