В Грузии около сотни семей эвакуированы из своих домов из-за угрозы оползней

Около сотни семей из разных грузинских поселков вынужденно остаются за пределами своих домов из-за угрозы оползней в этих районах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Почти сотня семей до сих пор ожидает заключения геологов из зоны, где высокий риск оползней, о том, безопасно ли им возвращаться домой. В начале количество эвакуированных семей достигало 190.

Группы специалистов работают в девяти муниципалитетах, которые после длительных интенсивных осадков объявили зоной высокого риска оползней и селей.

Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля в результате оползня в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии, погибли девять человек. Еще два человека погибли в горах в Аджарии.

В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.