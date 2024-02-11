США у суботу завдали нових ударів по хуситах

Центральне командування США повідомило про нові удари по єменських бойовиках-хуситах з метою захисту торгових суден у Червоному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву оприлюднили вдень 11 лютого.

Ударів завдали 10 лютого близько 16-17 години за місцевим часом.

Центральне командування заявило, що завдало успішних "ударів задля самозахисту" по двох морських безпілотниках і трьох пересувних протикорабельних ракетах у районі на північ від міста Ходейда, які готували для обстрілів суден у Червоному морі.

У командуванні заявили, що ці цілі визначили як такі, що становлять безпосередню загрозу для військових кораблів США і торгових суден у регіоні.

"Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води безпечнішими і більш захищеними для флоту США і торгових суден", – додали у повідомленні.

У суботу Центральне командування також повідомляло про знищення надводних дронів і ракет хуситів, самі удари відбулися у п’ятницю.

Нагадаємо, в перші вихідні лютого США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені.