США в субботу нанесли новые удары по хуситам

Центральное командование США сообщило о новых ударах по йеменским боевикам-хуситам с целью защиты торговых судов в Красном море.

Как сообщает "Европейская правда", заявление обнародовали днем 11 февраля.

Удары нанесли 10 февраля около 16-17 часов по местному времени.

Центральное командование заявило, что нанесло успешные "удары для самозащиты" по двум морским беспилотникам и трем передвижным противокорабельным ракетам в районе к северу от города Ходейда, которые готовили для обстрелов судов в Красном море.

В командовании заявили, что эти цели определили как представляющие непосредственную угрозу для военных кораблей США и торговых судов в регионе.

"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными и более защищенными для флота США и торговых судов", – добавили в сообщении.

В субботу Центральное командование также сообщало об уничтожении надводных дронов и ракет хуситов, сами удары состоялись в пятницу.

Напомним, в первые выходные февраля США и Британия нанесли удары по 30 объектам хуситов в Йемене.