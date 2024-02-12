Байден поговорив з Нетаньягу про заплановану Ізраїлем операцію в місті Рафах

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорювали, зокрема, плани ізраїльської армії провести операцію у місті Рафах на півдні сектора Гази.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Байден підкреслив, що у США та Ізраїлю спільна мета – домогтися перемоги над ХАМАС, забезпечивши довгострокову безпеку Ізраїлю та його народу.

Водночас він наголосив, що військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану забезпечення безпеки цивільних осіб, які евакуювались туди із сектора Гази.

Лідери країн також обговорили поточні зусилля зі звільнення захоплених бойовиками ХАМАС заручників. Байден наголосив на необхідності скористатися прогресом, досягнутим на переговорах, для якнайшвидшого звільнення всіх заручників.

Він також закликав до термінових і конкретних кроків для збільшення обсягів і послідовності гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню.

Наприкінці минулого тижня Нетаньягу заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на Рахаф. Її британський колега Девід Кемерон також не підтримав заплановану Ізраїлем операцію у місті Рафах.