На компенсації від РФ за руйнування на лінії фронту та в Маріуполі можна подавати, не доводячи руйнувань

Українці, чиї будинки або квартири були розташовані в ущент зруйнованих внаслідок російського вторгнення населених пунктах, не повинні будуть доводити пошкодження Реєстру збитків, який запрацює незабаром.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів виконавчий директор Реєстру завданих агресією Росії збитків Маркіян Ключковський.

За словами Ключковського, оцінка розміру відшкодувань заявників Реєстру збитків буде здійснюватись на підставі доказів завданих пошкоджень та праві власності на майно.

"У містах, де є катастрофічно великі руйнування – як-то Маріуполь, Мар'їнка, Бахмут, багато інших міст та сіл – немає сенсу мати докази руйнування квартир, бо ми можемо побачити зруйнований будинок в буквальному сенсі з космосу", – сказав Ключковський.

"Тому це – один з тих кейсів, які для нас, як для реєстру, для оцінки будуть дуже простими. Попри те, що до цих місць вздовж фронту та на окупованих територіях зараз немає доступу", – додав він.

За його словами, у цьому випадку достатньо буде отримати дані з українських реєстрів про власника квартири чи будинку, і побачити на супутникових знімках, що цей будинок стояв 23-го лютого 2022 року, а потім цього будинку не стало.

"Тут, до речі, нам допоможе те, що ми працюємо в цифровому форматі. Нам не потрібно вручну перебирати кожну справу і оцінювати докази. Достатньо згрупувати всі кейси, щодо житла, скажімо, у певному кварталі Маріуполя, який за супутниковим знімками непридатний до життя, зруйнований – і ухвалити рішення про те, що ця група кейсів доведена. Лишається тільки оцінити його вартість", – розповів Ключковський.

Ключковський також розповів, коли варто очікувати на початок роботи Реєстру збитків, через який українці зможуть отримати компенсації.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".