На компенсации от РФ за повреждения на линии фронта и в Мариуполе можно подавать, не доказывая разрушений

Украинцы, чьи дома или квартиры были расположены в полностью разрушенных в результате российского вторжения населенных пунктах, не должны будут доказывать повреждения в Реестре ущерба, который заработает вскоре.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал исполнительный директор Реестра нанесенного агрессией России ущерба Маркиян Ключковский.

По словам Ключковского, оценка размера возмещений заявителей Реестра ущерба будет осуществляться на основании доказательств причиненных повреждений и права собственности на имущество.

"В городах, где есть катастрофически большие разрушения – как Мариуполь, Марьинка, Бахмут, многие другие города и села – нет смысла иметь доказательства разрушения квартир, потому что мы можем увидеть разрушенный дом в буквальном смысле из космоса", – сказал Ключковский.

"Поэтому это – один из тех кейсов, которые для нас, как для реестра, для оценки будут очень простыми. Несмотря на то, что к этим местам вдоль фронта и на оккупированных территориях сейчас нет доступа", – добавил он.

По его словам, в этом случае достаточно будет получить данные из украинских реестров о владельце квартиры или дома, и увидеть на спутниковых снимках, что этот дом стоял 23-го февраля 2022 года, а потом этого дома не стало.

"Здесь, кстати, нам поможет то, что мы работаем в цифровом формате. Нам не нужно вручную перебирать каждое дело и оценивать доказательства. Достаточно сгруппировать все кейсы, по жилью, скажем, в определенном квартале Мариуполя, который по спутниковым снимкам непригоден к жизни, разрушен – и принять решение о том, что эта группа кейсов доказана. Остается только оценить его стоимость", – рассказал Ключковский.

Ключковский также рассказал, когда стоит ожидать начала работы Реестра убытков, через который украинцы смогут получить компенсации.

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