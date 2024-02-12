Керівник Реєстру збитків від війни РФ розповів, коли запрацює механізм та будуть перші виплати 

Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, розповів, коли варто очікувати на початок роботи реєстру та на майбутні виплати за збитки, завдані українцям російською війною.

Про це Ключковський розказав у інтерв’ю "Європейській правді".

За прогнозом Ключковського, українці, українські компанії та українська держава зможуть подавати заяви та докази для отримання виплат за завдані матеріальні та нематеріальні збитки вже цієї весни.

"Кінець березня чи початок квітня – це орієнтовний час, коли розраховуємо бути готовими почати прийом заяв", – сказав Ключковський.

Він зазначив, що реєстр як міжнародна організація був створений лише сім місяців тому і те, що зараз уже виходять на його запуск – "це третя космічна швидкість".

Ключковський наголосив, що усі заяви потрібно буде подавати винятково у цифровому форматі. Потім ці заяви будуть очікувати розгляду по суті, який має здійснювати Компенсаційна комісія – нова, ще не створена інституція, яка призначатиме компенсації, що їх матиме заплатити Росія.

Що стосується термінів, коли можна реально очікувати на компенсації, Ключковський не вважає, що це буде можливим у цьому році

"Нам пощастить, якщо це буде в наступному році. Це був би дуже великий успіх. В цьому процесі наразі дуже багато невідомих", – пояснив він, додавши, що Україна є першопрохідцем у такому створенні компенсаційного механізму, тому давати прогнози було би безвідповідально.

"Але я знаю, що за неповних два роки ми пройшли неймовірний шлях від ідеї, в яку спочатку ніхто не вірив… до нинішнього стану.

Ми отримали рішення Генасамблеї ООН; через шість місяців – рішення про створення реєстру; а тепер наближаємося до початку роботи реєстру. І це – надзвичайно швидко", – сказав Ключковський.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків було Маркіяна Ключковського.

Повне інтерв’ю з ним дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".