У Реєстрі збитків відповіли, чи можлива буде компенсація за руйнування від українських снарядів

Українці, чиє житло під час повномасштабного вторгнення Росії могло постраждати внаслідок влучання українських снарядів чи уламків ракет, також зможуть подавати заявки до Реєстру збитків для отримання компенсацій.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів виконавчий директор Реєстру завданих агресією Росії збитків Маркіян Ключковський.

За процедурою, заявники Реєстру збитків для отримання відшкодування повинні будуть довести, що вони зазнали шкоди саме внаслідок російської агресії.

При цьому, як пояснив Ключковський, якщо у житло "прилетів" український снаряд чи уламок – це все одно вважатиметься руйнування, завдане агресією Росії.

"Не має значення, звідки прилетіла ракета чи снаряд. Бо ЗСУ також би не стріляли, якби не російська агресія. Тому за все відповідальна Росія і лише вона", – зазначив Ключковський.

Він додав, що є численні міжнародні рішення, включаючи резолюції Генасамблеї ООН, які покладають на Росію відповідальність за всі порушення міжнародного права, вчинені проти України.

"Факт агресії 24 лютого 2022 року сам по собі є порушенням міжнародного права, тому Росія відповідає за все те, що відбулося потім. Натомість, Україна має повне право захищатися таким чином, яким може це робити", – зазначив Ключковський.

Він також пояснив, що на компенсації від РФ за руйнування на лінії фронту та в Маріуполі можна буде подавати, не надаючи доказів руйнувань.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".