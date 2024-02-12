В Реестре ущерба ответили, возможна ли будет компенсация за разрушения от украинских снарядов

Украинцы, чье жилье во время полномасштабного вторжения России могло пострадать в результате попадания украинских снарядов или обломков ракет, также смогут подавать заявки в Реестр ущерба для получения компенсаций.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал исполнительный директор Реестра нанесенного агрессией России ущерба Маркиян Ключковский.

По процедуре, заявители Реестра ущерба для получения возмещения должны будут доказать, что они понесли ущерб именно в результате российской агрессии.

При этом, как пояснил Ключковский, если в жилье "прилетел" украинский снаряд или обломок – это все равно будет считаться разрушение, нанесенное агрессией России.

"Не имеет значения, откуда прилетела ракета или снаряд. Потому что ВСУ также бы не стреляли, если бы не российская агрессия. Поэтому за все ответственна Россия и только она", – отметил Ключковский.

Он добавил, что есть многочисленные международные решения, включая резолюции Генассамблеи ООН, которые возлагают на Россию ответственность за все нарушения международного права, совершенные против Украины.

"Факт агрессии 24 февраля 2022 года сам по себе является нарушением международного права, поэтому Россия отвечает за все то, что произошло потом. Зато Украина имеет полное право защищаться таким образом, каким может это делать", – отметил Ключковский.

Он также пояснил, что на компенсации от РФ за разрушения на линии фронта и в Мариуполе можно будет подавать, не предоставляя доказательств разрушений.

Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".