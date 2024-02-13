Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України

Сенат США у понеділок проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

На засіданні у понеділок проєкт HR 815, що об’єднує в собі кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу, пройшов ще кілька процедурних голосувань.

Сенатори підтримали внесення поправки від демократки Патті Мюррей до оригінального тексту (66 голосами з необхідних 51), а після того голосували за припинення дебатів щодо оновленого тексту законопроєкту.

"За" проголосували 66 при необхідних 60, "проти" голосували 33 сенатори.

Вихідними сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.

Нагадаємо, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України