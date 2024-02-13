Сенат США еще на шаг приблизил голосование за пакетный проект с помощью для Украины

Сенат США в понедельник проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

На заседании в понедельник проект HR 815, объединяющий в себе средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь, прошел еще несколько процедурных голосований.

Сенаторы поддержали внесение поправки от демократа Патти Мюррей к оригинальному тексту (66 голосами из необходимых 51), а после того голосовали за прекращение дебатов по обновленному тексту законопроекта.

"За" проголосовали 66 при необходимых 60, "против" голосовали 33 сенатора.

На выходных сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине этой недели.

Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе, после того, как изначальный проект заблокировали республиканцы.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины