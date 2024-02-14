"Рамштайн": 10 країн ІТ-коаліції підписали угоду про 6-річну співпрацю

Держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України, сформованої в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), 12 лютого завершили підписання угоди про співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", 14 лютого оголосило Міністерство оборони України.

Як зазначає українське Міноборони, угода ІТ-коаліції є першою серед коаліцій спроможностей, сформованих за підсумками засідань у форматі "Рамштайн".

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Крім того, Велика Британія завершила приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання декларації про наміри.

"Документ закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України", – пояснюють у Міноборони.

Також угода визначає ролі держав-учасниць щодо співпраці у межах ІТ-коаліції – зокрема визначає процедуру ухвалення рішень та закупівель і юридично обґрунтовує фінансові внески держав-учасниць.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Раніше стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.