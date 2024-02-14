"Рамштайн": 10 стран ІТ-коалиции подписали соглашение о 6-летнем сотрудничестве

Государства-участники коалиции по развитию ИТ-возможностей Украины, сформированной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), 12 февраля завершили подписание соглашения о сотрудничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 14 февраля объявило Министерство обороны Украины.

Как отмечает украинское Минобороны, соглашение ИТ-коалиции является первым среди коалиций возможностей, сформированных по итогам заседаний в формате "Рамштайн".

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Кроме того, Великобритания завершила присоединение к ИТ-коалиции путем подписания декларации о намерениях.

"Документ закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины", – объясняют в Минобороны.

Также соглашение определяет роли государств-участников по сотрудничеству в рамках ИТ-коалиции – в частности определяет процедуру принятия решений и закупок и юридически обосновывает финансовые взносы государств-участников.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.