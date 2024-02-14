Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів

Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.

Про це в інтерв’ю Reuters оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє "Європейська правда".

Обіцянка Нідерландів є доповненням до анонсованих винищувачів F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які країна вже надає українській стороні.

За словами міністерки, для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних 2 мільярдів євро для України.

"Ми, звичайно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції з розробки безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні", – сказала Оллонгрен.

Вона додала, що саме створена коаліція "зможе реагувати на нові запити України, оскільки вони бачать, як розвивається боротьба на фронті".

"І я думаю, що в цьому і буде сила цієї коаліції, в тому, що вона зможе забезпечити в дуже короткі терміни те, що їм потрібно", – зазначила глава Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці січня Велика Британія та Швеція заявили, що приєднуються до коаліції з озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.

Перед цим міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.

Раніше президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні.