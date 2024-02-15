Зеленський і Макрон підпишуть у Парижі угоду про "гарантії безпеки"

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Парижа буде підписана угода між Україною і Францією про "гарантії безпеки".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Конкретні деталі угоди не повідомляються.

У Єлисейському палаці нагадали, що це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року.

Раніше стало відомо, що Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину та Францію. Він проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом і французьким президентом Емманюелем Макроном.

Напередодні українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.