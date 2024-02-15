Зеленський вирушає до Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину та Францію.

Про це офіційно повідомила пресслужба Офісу президента України, інформує "Європейська правда".

Зеленський проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом і французьким президентом Емманюлем Макроном.

17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, за даними ОПУ, у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Зеленський здійснить третій з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну візит до Німеччини.

Крім того, за даними ЗМІ, Емманюель Макрон відклав візит до України, який планувався на 13-14 лютого.