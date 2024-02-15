Зеленский и Макрон подпишут в Париже соглашение о "гарантиях безопасности"

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж будет подписано соглашение между Украиной и Францией о "гарантиях безопасности".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Конкретные детали соглашения не сообщаются.

В Елисейском дворце напомнили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

Ранее стало известно, что Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию и Францию. Он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Накануне украинская переговорная команда во главе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.