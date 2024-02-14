Україна та Франція провели черговий раунд переговорів про "гарантії безпеки"
Українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента у середу, пише "Європейська правда".
"Було обговорено всі структурні блоки та конкретні ключові положення угоди з метою її фіналізації", – йдеться у повідомленні.
"Вдячні за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов’язань", – наголосив Ігор Жовква.
Попередній раунд переговорів із французькою делегацією відбувся на початку лютого у межах візиту французьких делегатів до Києва.
Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".
Однак зрештою візит Макрона було відкладено. Єлисейський палац пояснив перенесення поїздки міркуваннями безпеки.