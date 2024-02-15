Сенат Італії остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією про мігрантів

Сенат Італії у четвер остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією про створення італійських центрів для утримання на території країни тисяч мігрантів, врятованих Італією в Середземному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство ANSA.

Угода, підписана прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та її албанським колегою Еді Рамою в листопаді, передбачає прийом в Албанії до 3 тисяч мігрантів, врятованих італійськими кораблями, щомісяця.

З моменту приходу до влади восени 2022 року уряд Мелоні звертався до третіх країн, намагаючись зупинити нелегальну міграцію морським шляхом до Італії, яка у 2023 році зросла приблизно на 50% порівняно з попереднім роком.

Італійська опозиція розкритикувала угоду як таку, що створює нове Гуантанамо і нібито порушує італійську конституцію. Ці звинувачення уряд Італії відкидає.

Проєкт також порівнювали з планом британського уряду відправляти шукачів притулку до Руанди.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.

Між тим парламент Албанії наразі відклав ратифікацію суперечливої угоди, хоча Конституційний суд країни не має заперечень для її схвалення.