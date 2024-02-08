Албанія відклала ратифікацію суперечливої угоди з Італією про мігрантів

Парламент Албанії відклав ратифікацію суперечливої угоди з Італією про побудову таборів для мігрантів, які просять Рим надати притулок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Парламент Албанії мав ратифікувати угоду в четвер. Але речниця парламенту заявила, що голосування відкладено до отримання всіх необхідних документів із Конституційного суду, який минулого тижня дав зелене світло цій домовленості.

Згідно з угодою, Італія відкриє два центри для мігрантів на березі Адріатичного моря в Албанії, яка не є членом ЄС.

Один центр перевірятиме мігрантів після прибуття, а другий – утримуватиме їх, поки розглядатимуться їхні заяви про надання притулку.

Потім мігрантам або дозволять в'їхати до Італії, або репатріюють.

Угоду розкритикували опозиційні і правозахисні групи. Опоненти стверджували, що цей проєкт порушує конституцію, передаючи територію і державну владу іншій країні, але суд відхилив це твердження.

Проєкт порівнювали з планом британського уряду відправляти шукачів притулку до Руанди.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.