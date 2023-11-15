У Брюсселі кажуть, що угода Італії з Албанією щодо мігрантів не порушує закони ЄС

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що угода, яка дозволяє Італії побудувати в Албанії табори для прийому мігрантів, не порушує законодавство Європейського Союзу.

Її заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Йоханссон зазначила, що в цьому випадку законодавство ЄС не застосовується.

"Попередня оцінка нашої юридичної служби полягає в тому, що це не порушує законодавство ЄС, це поза межами законодавства ЄС", – сказала єврокомісарка.

Угода між Італією та Албанією викликала критику з боку правозахисних груп. Деякі порівнювали її з планами британського уряду відправити шукачів притулку до Руанди, які був визнаний незаконним Верховним судом Великої Британії.

Італія планує відкрити дві установи в Албанії наступної весни: одну для перевірки мігрантів після прибуття, а другу – для їхнього утримання, поки розглядаються заяви про надання притулку.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що така угода може стати зразком для угод між Європейським Союзом і країнами, що не є його членами.