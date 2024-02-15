Сенат Италии окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией о мигрантах

Сенат Италии в четверг окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией о создании итальянских центров для содержания на территории страны тысяч мигрантов, спасенных Италией в Средиземном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство ANSA.

Соглашение, подписанное премьер-министром Италии Джорджией Мелони и ее албанским коллегой Эди Рамой в ноябре, предусматривает прием в Албании до 3 тысяч мигрантов, спасенных итальянскими кораблями, ежемесячно.

С момента прихода к власти осенью 2022 года правительство Мелони обращалось к третьим странам, пытаясь остановить нелегальную миграцию морским путем в Италию, которая в 2023 году выросла примерно на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Итальянская оппозиция раскритиковала соглашение как создающее новое Гуантанамо и якобы нарушающее итальянскую конституцию. Эти обвинения правительство Италии отвергает.

Проект также сравнивали с планом британского правительства отправлять искателей убежища в Руанду.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Между тем парламент Албании пока отложил ратификацию спорного соглашения, хотя у Конституционного суда страны нет возражений относительно его одобрения.