Фон дер Ляєн "дуже позитивно" ставиться до призначення комісара з питань оборони

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує призначення спеціального комісара з питань оборони, що стало активно обговорюватись з огляду на посилення ролі оборонного сектора в Євросоюзі.

Про це на брифінгу 15 лютого заявила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє "Європейська правда".

Подеста наголосила, що майбутній склад Єврокомісії визначатиме її новий голова, призначений після виборів до Європейського парламенту в червні.

Можу підтвердити, що пані фон дер Ляєн справді позитивно, дуже позитивно ставиться до цієї ідеї, але це лише коментар з її боку, і ми, звичайно, не будемо розвивати цю тему, тому що, як я вже сказала, рішення про новий склад Колегії (єврокомісарів. – Ред.) буде ухвалювати новий президент", – додала вона.

Наразі питання оборони ЄС розподілені між кількома високопосадовцями, зокрема Високим представником із зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Жозепом Боррелем і комісаром із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном.

Та з огляду на зростання російської загрози та непевність у майбутній ролі США в НАТО в Європейському Союзі розглядають можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься промисловими аспектами оборонної політики.

Фон дер Ляєн може оголосити про свій намір балотуватися на другий термін під час політичної зустрічі зі своєю партією ХДС у Німеччині в понеділок. Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.