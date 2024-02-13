Голова Єврокомісії наступного тижня може оголосити про рішення переобратись на посаду

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уже наступного понеділка, 19 лютого, має оголосити про своє бажання балотуватися на другий термін.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю AFP заявив Даніель Каспарі – депутат Європарламенту від німецького Християнсько-демократичного союзу, до якого входить і фон дер Ляєн.

За словами Каспарі, голова Єврокомісії може оголосити про свої наміри на засіданні ХДС у понеділок, 19 лютого.

"Це був би хороший знак для Європи", – додав він, запевнивши, що партія "від щирого серця" підтримає переобрання фон дер Ляєн.

За словами євродепутата, про висування фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії також має оголосити Європейська народна партія – найбільша політична група Європарламенту, до якої входить ХДС, – на з’їзді в Бухаресті 6-7 березня.

65-річна Урсула фон дер Ляєн до обрання головою Єврокомісії очолювала Міністерство оборони Німеччини. Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.