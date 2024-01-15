Politico: Фон дер Ляєн залишається фавориткою на пост глави Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишається фавориткою на другий термін на посаді, й жоден інший кандидат, як видається, наразі не має шансів замінити її.

Про це йдеться у публікації видання Politico, чиї журналісти поспілкувались із численними джерелами в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Торік якийсь час видавалось, що у кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президента Єврокомісії можуть виникнути проблеми, пише видання.

Серед причин – її беззастережна солідарність з Ізраїлем у боротьбі країни проти ХАМАС. Фон дер Ляєн критикували за те, що вона перевищила свої посадові інструкції.

Дипломати були розгнівані тим, що фон дер Ляєн проігнорувала спільну заяву міністрів закордонних справ ЄС, яка представляла позицію Євросоюзу і закликала Ізраїль до стриманості та поваги до міжнародного права.

Близько 800 співробітників Єврокомісії підписали лист з критикою її безумовної і "неконтрольованої" підтримки однієї з двох сторін у конфлікті.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель публічно дорікав фон дер Ляєн за те, що вона промовляє від імені всього ЄС.

Проте сьогодні, стверджує видання, позиція фон дер Ляєн знову міцна.

"Вона не тільки залишається фаворитом на другий термін на посаді президента комісії; жоден інший кандидат, здається, не має шансів замінити її, коли лідери ЄС зустрінуться цього літа, щоб розподілити головні посади в блоку", – йдеться у публікації.

У розмовах з десятками посадовців і дипломатів ЄС мало хто висловлював журналістам серйозні сумніви в тому, що фон дер Ляєн отримає мандат знову. Нині критика на її адресу в Брюсселі зовсім стихла.

Й хоча недоброзичливці у неї залишаються, вони поки що не змогли об’єднатися довкола кандидатури, яка могла б кинути виклик фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.