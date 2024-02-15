Фон дер Ляйен "очень положительно" относится к назначению комиссара по вопросам обороны

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает назначение специального комиссара по вопросам обороны, что стало активно обсуждаться, учитывая усиление роли оборонного сектора в Евросоюзе.

Об этом на брифинге 15 февраля заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает "Европейская правда".

Подеста отметила, что будущий состав Еврокомиссии будет определять ее новый председатель, назначенный после выборов в Европейский парламент в июне.

Могу подтвердить, что госпожа фон дер Ляйен действительно положительно, очень положительно относится к этой идее, но это лишь комментарий с ее стороны, и мы, конечно, не будем развивать эту тему, потому что, как я уже сказала, решение о новом составе Коллегии (еврокомиссаров. – Ред.) будет принимать новый президент", – добавила она.

Сейчас вопросы обороны ЕС распределены между несколькими высокопоставленными чиновниками, в частности Высоким представителем по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Но учитывая рост российской угрозы и неуверенность в будущей роли США в НАТО, в Европейском Союзе рассматривают возможность создания должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет заниматься промышленными аспектами оборонной политики.

Фон дер Ляйен может объявить о своем намерении баллотироваться на второй срок во время политической встречи со своей партией ХДС в Германии в понедельник. Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.