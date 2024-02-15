Білий дім: США звернуться до Росії через її наміри створити зброю проти супутників

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про "загрозу національній безпеці" з боку Росії, які з’явились напередодні.

Свій коментар Кірбі надав на брифінгу в Білому домі 15 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Представник Ради нацбезпеки США підтвердив, що загроза "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.

"Йдеться не про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити фізичне знищення тут, на Землі. Тим не менш, ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно", – додав він.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден у зв’язку із отриманими даними розпорядився провести брифінги для лідерів Конгресу, здійснити "пряму дипломатичну взаємодію з Росією, нашими союзниками і партнерами, а також іншими країнами світу".

У Білому домі також висловили нерозуміння рішенням голови комітету з питань розвідки Палати представників США Майка Тернера розкрити розвідувальні дані публічно.

Сполучені Штати повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.