У Кремлі вважають заяву про загрозу для нацбезпеки США "хитрощами Білого дому"

Москва вбачає у заявах в США про серйозну загрозу для нацбезпеки з боку Росії спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.

Як повідомляє російське агентство "Интерфакс", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

У публічних коментарях він натякнув, що вважає заяву очільника комітету Палати представників США з розвідки про "серйозну загрозу" американській національній безпеці грою Білого дому, щоб переконати республіканців проголосувати за проєкт з коштами на підтримку України.

"Давайте дочекаємось цього брифінгу. Але очевидно, що Білий дім намагається правдами і неправдами підштовхнути Конгрес до голосування за проєкт щодо виділення грошей, це ясно. На які хитрощі піде Білий дім – подивимося", – сказав Пєсков.

Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

Джерела ABC News стверджують, що це стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.

Водночас видання The New York Times озвучило версію про те, що заява є грою з метою вмотивувати республіканців підтримати багатостраждальний законопроєкт з коштами на підтримку України.