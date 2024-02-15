Блінкен: Пов'язана з Росією загроза нацбезпеці не є активним потенціалом

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер заявив, що пов'язана з Росією загроза національній безпеці, про яку стало відомо цього тижня, не є "активним потенціалом",

Про це Блінкен сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані, повідомляє "Європейська правда".

"Це не активний потенціал. Мова про потенційні (спроможності), які ми сприймаємо дуже й дуже серйозно", – сказав Блінкен.

Він очікує, що "дуже скоро" США більше зможуть розповісти на цю тему.

Держсекретар також зауважив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами.

Сполучені Штати повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.

Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.