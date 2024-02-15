На півдні Чорногорії в пожежі загинули четверо людей

У чорногорському місті Бар на узбережжі Адріатичного моря вранці 15 лютого спалахнула пожежа в поселенні ромів, у результаті якої загинула літня жінка й троє неповнолітніх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

За попередньою інформацією, джерелом вогню стала дров’яна піч, вогонь із якої перекинувся на кілька халуп, побудованих із легкозаймистих матеріалів.

Імовірно, під час пожежі, яка почалась о 4:30 ранку, люди спали, тому не встигли одразу врятуватись.

Фото: RTCG

Загиблі – двоє дітей 11 та 15 років, їхня 50-річна бабуся та ще одна 17-річна дівчина – сестра батька дітей.

Мер Бара Душан Райчевич оголосив 16 лютого днем жалоби в місті та пообіцяв надати сім’ї загиблих усю необхідну допомогу. На місце трагедії також вирушила міністерка праці та соціального добробуту Чорногорії Найда Нішич.

Ромські поселення в Чорногорії та загалом у Балканському регіоні часто складаються із саморобних будинків із картону й дерева, які легко загоряються від опалення в зимові місяці.

Нагадаємо, у грудні на околицях Рима внаслідок пожежі в лікарні загинули четверо людей.