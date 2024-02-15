На юге Черногории в пожаре погибли четыре человека

В черногорском городе Бар на побережье Адриатического моря утром 15 февраля вспыхнул пожар в поселении ромов, в результате которого погибла пожилая женщина и трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

По предварительной информации, источником огня стала дровяная печь, огонь из которой перекинулся на несколько лачуг, построенных из легковоспламеняющихся материалов.

Вероятно, во время пожара, который начался в 4:30 утра, люди спали, поэтому не успели сразу спастись.

ФОТО: RTCG

Погибшие – двое детей 11 и 15 лет, их 50-летняя бабушка и еще одна 17-летняя девушка – сестра отца детей.

Мэр Бара Душан Райчевич объявил 16 февраля днем траура в городе и пообещал предоставить семье погибших всю необходимую помощь. На место трагедии также отправилась министр труда и социального благосостояния Черногории Найда Нишич.

Ромские поселения в Черногории и в целом в Балканском регионе часто состоят из самодельных домов из картона и дерева, которые легко загораются от отопления в зимние месяцы.

Напомним, в декабре в окрестностях Рима в результате пожара в больнице погибли четыре человека.