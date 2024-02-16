Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України

Угорщина приєдналась до коаліції країн-членів НАТО, які займатимуться питанням розмінування України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровницький.

За його словами меморандум про взаєморозуміння з 20 іншими країнами-членами НАТО про створення Коаліції з протимінної діяльності був підписаний на полях міністерської зустрічі в Брюсселі.

"У зруйнованій війною Україні розмінування є одним з найбільш нагальних завдань, що впливають на повсякденне життя населення. Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності", – зазначив угорський міністр.

Перед цим стало відомо, що Чехія долучиться до коаліції з розмінування України.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

У січні в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.