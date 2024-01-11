У Литві відбулась перша робоча зустріч коаліції з розмінування України

У литовському Міністерстві оборони 11 січня відбулася зустріч партнерів коаліції з розмінування на чолі з Литвою, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі були присутні представники 25 країн, з них шість долучились відеозв’язком. Також повідомляють про участь представників Міністерства оборони України та Генерального штабу українських Збройних сил.

Директор департаменту оборонної політики Міністерства оборони Литви Вайдотас Урбеліс зазначив, що це була перша робоча зустріч коаліції "для з'ясування потреб України у сфері протимінної діяльності та конкретного внеску кожної з країн-партнерів коаліції".

"Це демонструє єдність держав-партнерів не лише у реагуванні на нагальні потреби, але й у підтримці довгострокового розвитку спроможностей України з розмінування", – додав він.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

Раніше повідомляли, що Литва у січні-лютому планує передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.