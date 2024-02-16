Венгрия присоединится к коалиции НАТО по разминированию Украины

Венгрия присоединилась к коалиции стран-членов НАТО, которые будут заниматься вопросом разминирования Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий.

По его словам меморандум о взаимопонимании с 20 другими странами-членами НАТО о создании Коалиции по противоминной деятельности был подписан на полях министерской встречи в Брюсселе.

"В разрушенной войной Украине разминирование является одной из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения. Силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой путем проведения тренировок по противоминной деятельности", – отметил венгерский министр.

Ранее стало известно, что Чехия присоединится к коалиции по разминированию Украины.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В январе в литовском Министерстве обороны состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.