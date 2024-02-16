Прем’єр Албанії нагадав про карту Монголії, говорячи про псевдоісторичні заяви Путіна Карлсону

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама згадав про нещодавнє інтерв’ю президента РФ Владіміра Путіна Такеру Карлсону і його псевдоісторичні виправдання вторгнення в Україну.

Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє "Європейська правда".

Він згадав про інтерв’ю Путіна, відповідаючи на запитання, чи не здається йому, що американська підтримка України слабшає, і чи не підриває це ширші зусилля Заходу, спрямовані на протистояння з Москвою.

Говорячи про інтерв’ю Путіна і його міркування про легітимність нападу на Україну, які сягають IX століття, Рама сказав, що якщо зазирнути у більш ранню історію, то можна з’ясувати, що Росія колись була в межах кордонів Монголії.

"Тож я знаю, що монголи – мирний народ, але я не думаю, що варто, дивлячись на карти і використовуючи історію як привід, нападати на інших людей, забирати чужі життя, руйнувати чужі домівки, ламати чуже майбутнє. Це досить божевільна вправа", – сказав албанський прем’єр.

Він підкреслив, що Україна "не змогла б вижити без Сполучених Штатів, в першу чергу, і всіх інших союзників" і друзів, які не прагнуть вступати у війну з Росією чи з кимось іншим, "але мусять захищати Україну, тому що вона захищає світ, в який вони вірять".

"Тепер, якщо ви хочете, щоб я висловив свою думку про американський Конгрес і Сенат, я думаю, що мені не варто цього торкатися, тому що, скажімо так, американська політика зараз не в найкращому стані", – додав Рама.

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.