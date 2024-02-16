Премьер Албании напомнил о карте Монголии, говоря о псевдоисторических заявлениях Путина Карлсону

Премьер-министр Албании Эди Рама упомянул о недавнем интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону и его псевдоисторических оправданиях вторжения в Украину.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Европейская правда".

Он упомянул интервью Путина, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что американская поддержка Украины ослабевает, и не подрывает ли это более широкие усилия Запада, направленные на противостояние с Москвой.

Говоря об интервью Путина и его рассуждениях о легитимности нападения на Украину, уходящих в IX век, Рама сказал, что если заглянуть в более раннюю историю, то можно выяснить, что Россия когда-то находилась в пределах границ Монголии.

"Я знаю, что монголы – мирный народ, но я не думаю, что стоит, глядя на карты и используя историю как повод, нападать на других людей, забирать чужие жизни, разрушать чужие дома, ломать чужое будущее. Это довольно безумное дело", – сказал албанский премьер.

Он подчеркнул, что Украина "не смогла бы выжить без Соединенных Штатов, в первую очередь, и всех других союзников" и друзей, которые не стремятся вступать в войну с Россией или с кем-то другим, "но должны защищать Украину, потому что она защищает мир, в который они верят".

"Теперь, если вы хотите, чтобы я высказал свое мнение об американском Конгрессе и Сенате, я думаю, что мне не стоит этого касаться, потому что, скажем так, американская политика сейчас не в лучшем состоянии", – добавил Рама.

В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не новы, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.